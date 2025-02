Tuhanded maksumaksjad on oma tulud deklareerinud

Esmaspäeva hommiku seisuga on Eestis tuludeklaratsi­oone esitatud juba 41 prot­senti. Maksu- ja tolliameti meedia­suhete spetsialist Andri Küüts ütles, et Järvamaa inimesed on seni esitanud 8597 tuludeklaratsiooni. Esialgsetel andmetel on nende alusel juurde maksmisele kuuluva tulumaksu summa ligi 144 900 ja tagastamisele kuu­luva tulumaksu summa ligi 2,57 miljonit eurot. Et tulude deklareerimine alles algas, siis pole need summad lõplikud ja muutuvad aja jooksul.