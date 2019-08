Kas augustis on veel suveilmale lootust?

Norrakate ilmaportaal yr.no ennustab ilma umbes kaks nädalat ette. Augusti esimeseks pooleks on just neil kõige masendavam prognoos. Yr.no andmetel õhutemperatuur lähinädalatel üle 20 kraadi ei kerki, pigem püsib päevasel ajal 16 kraadi juures. Kuigi näeb ka päikest, on ilm pigem vihmane ja pilvine.