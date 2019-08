Galerii: Jaan Roose trikke tulid vaatama sajad inimesed

Õhuetendus oli väga vaatemänguline, kuna tegemist oli Roose jaoks veidi lühema tasakaaluliiniga, võimaldas see tal seal palju trikke teha ning isegi ühe salto visata. "Liini pikkus oli 35 meetrit ja see on kõige pikem liin, mis lubab veel trikke teha, kui liini pikkus oleks juba 40 meetrit olnud, oleksin ma pidanud vaid kõndima," rääkis Roose. Tema sõnul oligi kõige keerulisem salto. "Tundsin, kuidas juba hakkasin rakmetesse kinni jääma, aga läks hästi ja salto õnnestus napilt," lisas ta.