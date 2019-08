Armupettus netis tühjendab rahakoti ja hinge. Kuidas petiseid vältida?

Mida teha, et mitte armupettuste ohvriks langeda?

1. Ole skeptiline

Kui sinuga võtab ühendust keegi võhivõõras, siis ole ettevaatlik ja skeptiline, hoia suhtluse tempot hästi aeglasena, ükskõik, kui võluv teine ka tundub või kui üksikuna end tunned. Isegi kui tegemist ei ole küberpahalasega, on netis suheldes udu ajada ülilihtne. Kui lähed internetti suhet otsima, mõtle ka enne hoolega läbi, millist suhet sa üldse soovid – tuhandete kilomeetrite kaugusel elav kallim ei ole mitte kõigi unistus. Alati tasub vajutada pidurit, kui teine pool kohe sugugi ei soovi sinuga päriselus kohtuda või on tal selle vältimiseks alati vabandusi.

2. Väldi raha ja info jagamist

Ära saada mitte kunagi raha kellelegi, kellega sa ei ole päriselus kohtunud ja ära lase end meelitada mingisse vahendaja rolli. Ära saada inimesele, keda sa päriselus ei tunne, endast mitte mingit infot, mille sattumine pahade kavatsustega inimese kätte võiks sind kuidagi kahjustada: kodust aadressi, täpset töökohta, ülemuste ja pereliikmete nimesid. Ära kindlasti saada endast võõrale paljastavaid pilte ega videoid, sest neid saab kasutada raha väljapressimiseks. Ära kliki võhivõõraste saadetud linkidel. Teinekord on sellise tutvuse sihiks ka teiste arvutisse pahavara sokutamine.

3. Analüüsi uue tuttava sotsiaalmeedia profiili

Vaata, kas suhtlemisel aetav jutt ja kohtinguportaalis või sotsiaalmeedias olev enesekirjeldus on kooskõlas. Analüüsi uue tuttava sotsiaalmeedia profiili. On tal sõpru, isiklikke kommentaare kollegidelt-sõpradelt-sugulastelt? Kas ta märgib neid kunagi ka piltidel ära? Kui tegemist on info ja piltidega, mis on lihtsalt ilusad ja kust puudub tavaline igapäevane elu, on asi väga kahtlane.

4. Küsi konkreetseid küsimusi ja fotosid

Küsi palju küsimusi, püüa saada vestluspartner üldsõnalisest stiilist välja – huvi tundmine kalli inimese vastu ei peaks ju tunduma imelik. Mis on ta lemmikrestoran (saad kontrollida selle olemasolu) või kuhu võiksite tema kodulinnas koos jalutama minna? Kui ta väidab, et talle meeldib sama seriaal või film mis sullegi, küsi tema lemmiktegelase kohta. Pane tähele keelekasutust. See võib olla hea haridusega spetsialisti või ärimehe kohta vigane ja veider. Salvesta uue tuttava pilt ja kasuta näiteks Google’i otsingut reverse image search: saad näha, kas pilt võib olla kuskilt mujalt üle võetud. Ütle ka otse, et kuna petiseid on nii palju, siis tahad temas kindel olla, ja palu teha pilt, kus ta hoiaks käes oma maa viimast päevalehte või lemmikraamatut või kus ta teeks näiteks mingit kindlat grimassi.

5. Hoia oma suhteid lähedastega

Ära kindlasti lõhu oma suhteid sugulaste-sõpradega, ehkki pettur võib sind seda tegema ergutada (veendes sind, et nood ei mõistvat teie suurt armastust ja et teil on vaja vaid teineteist). Võhivõõraga suhtlust alustades on mõistlik usaldusväärsele inimesele sellest rääkida, sest enda reaalsustaju võib armunult lonkama hakata. Räägi kellelegi kindlasti, kui teine pool soovib kas kohtumist või rahalist abi.