Arvamusfestivalil räägitakse Eesti kestmisest

Paide Muusika- ja Teatrimajas 9. - 31. augustini avatud näitusel saab vaadata tunnustatud fotograafi Birgit Püve töid, millele on püütud Eesti inimesed ja paigad, kus rahvastiku vähenemine, vananemine ning muutunud tööturu tingimused eriti nähtavad on. Püve rändas kaameraga vabariigi 100. juubeliaastal mööda Eestit ringi ja jäädvustas, kuidas mõjutavad rahvastikumuutused inimeste argielu. “Kindlasti on nukker avastada, et endisest koolimajast on nüüd saanud eakate hooldekodu. See on omamoodi kurb ja terav illustratsioon, sümbol tendentsidele, mis meid juba praegu ohustavad,” kirjeldab Püve emotsioone oma pildistamisretkedelt. “Ehkki elu keskustest eemal nõuab igapäevaselt tihti suuremat pingutust, on portreteeritud inimesed säilitanud eluterve hoiaku, avatuse ja armastuse Eesti vastu,” sõnas ta.