Teas rääkis, et paar aastat tagasi astusid Eistvere järve ääres üles Silver Sepp ja Haldi Välimäe. Teasele jäi kontserdist mõnus emotsioon ning kuna järveäärne paik on kena, mõtles ta, et seal võiks veel midagi korraldada. Nii sündiski Eistvere Soundi idee.

Esinema on kutsutud Lu:k. Teas tõdeb, et massidele ei ütle see nimi ilmselt midagi, aga õnneks on tänapäeval internet, kus saab end Lu:ki muusikaga kurssi viia.