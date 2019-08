Nädalavahetusel saime Paides osa juba seitsmendast arvamusfestivalist. Skeptikud on lagedale tulnud küsimusega, mis kasu arvamusfestivalist on, millised on käegakatsutavad tulemused, mida see üritus pakub, või kas arvamusfestivali aeg pole ehk ümber saanud.