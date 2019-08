Paide mees organiseerib Järvamaale 20. augustiks taas külgkorviga mootorrattaid

Ka tänavu on mehel 20. augustil plaan külgvankrid Järvamaale kokku saada. Sel korral on numbriline eesmärk 101.

TÕNU EHSALU

Järva Teataja on ka varasemalt Tõnu Ehasalust kirjutanud. Tema peres kasvab neli last. Sama palju on tal külgvankriga mootorrattaid, mis ta viimasel paaril aastal on kodugaraažis uuele elule aidanud ning mis nüüd mõõdavad tunnustavate pilkude ja ülestõstetud pöialde saatel maanteelinti.