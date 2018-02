Paide mees Tõnu Ehasalu (38) peres kasvab neli last. Sama palju on tal külgvankriga mootorrattaid, mis ta viimasel paaril aastal on kodugaraažis uuele elule aidanud ning mis nüüd mõõdavad tunnustavate pilkude ja ülestõstetud pöialde saatel maanteelinti.