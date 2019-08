Järvamaa suplusvesi on puhas

Järvamaal on seitse avalikku supluskohta: Järva-Jaani, Paide, Türi ja Tarbja tehisjärved ning Matsimäe Pühajärv, Rava paisjärv ja Väinjärv. Mitteametliku supluskohana on terviseamet nimekirja kandnud ka Preediku järve. 23. ja 24. juulil võetud proovid näitasid, et suplusvesi kõigis maakonna supluskohtades on nõuetele vastav.