Järva Tarbijate Ühistu Türi söökla juhataja Mari Rikk ütles, et töökad naised ei vahetanud siiski oma laulja karjääri leemekulbi liigutamise vastu, vaid osalevad Kanal 2 telesaates «Tõelised kangelased», mis filmiti täna üles just Türi sööklas.

Rikk selgitas, et Kaire Vilgats ja Dagmar Oja olid ametis terve pika tööpäeva ehk siis askeldasid koos teiste töötajatega köögis hommikul kella kaheksast õhtupoolikul kella neljani. «Nad said kõigega hästi hakkama. On igati tublid ja toredad inimesed,» lausus ta.