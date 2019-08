Järvamaa koolijuht pääses aasta õpetaja nominetide hulka

Järvamaalasi on preemiate nominendi kandidaadiks esitatud viies kategoorias: aasta klassiõpetaja neli, aasta klassijuhataja kolm, aasta põhikooli aineõpetaja neli, aasta õppeasutuse juht neli ja aasta tugispetsialist kaks kandidaati.

Pärastlõunaks oli selgunud, et nomineerituks osutus aasta õppejuhi kategoorias Väätsa põhikooli direktor Margo Sootla, kes peagi algaval õppeaastal asub juhtima Paide gümnaasiumi. Koos Sootlaga on aasta õppejuhi tiitlile nomineeritud veel Eda-Mai Tammiste Aegviidu lasteaiast ja Maarja Merigan Tallinna 32. keskkoolist.

Kopsakas preemiafond

Vastuvõtt kõikidele alus-, üld-, kutse- ja kõrgharidusasutuste esindajatele, ministeeriumi koostööpartneritele ning aasta õpetaja konkursi finalistidele toimub teist aastat järjest tunnustamaks inimesi, kes on viinud Eesti hariduse maailma tippu.

Haridus- ja teadusministeeriumil on au tunnustada aasta õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab” just neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.