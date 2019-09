Jalgrattamuuseumis tuleb teedeajaloo päev

Väätsal on muinas- ja keskajal asunud nimelt Eesti teedevõrgu keskpunkt, umbes midagi sarnast, nagu kaasajal on Mäos. Tallinna-Viljandi-Riia iidsest talvine maantee on Väätsal sajandeid tagasi ristunud ainsa Kesk-Eestit läbiva ida-lääne suunalise maanteega, mis ühendas varasematel sajanditel Ida- ja Lääne Eestit. Selle maantee äärde on läbi aegade tekkinud muide nii Kareda küla, Paide linnus ja linn, Koluvere piiskopilinnus ja paljud muud ajaloolised paigad. Jalgrattamuuseumi maja - 1893. aastal valminud ajalooline Väätsa vallamaja - on ehitatud selle tähtsa teederistis asunud keskaegse talimaanteekõrtsi ülipaksudele müüridele.