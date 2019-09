Järvejooksude sarjas saab sel nädalal kaks korda väledust näidata

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring on maakonnalehele selgitanud, et nende huvi korraldajatena on, et osavõistlused kujuneksid pereürituseks, mis tekitaksid liikumisharjumust. „Aktiivsemale perele, see on vähemalt neljast inimesest koosnev kogum, on eriauhind. Samuti tunnustame parima mehe ja naise ning teiste vanuseklasside võitjate kõrval sportlikemat kooli. Arvesse lähevad üheksa parema jooksu punktid.»