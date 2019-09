Spordikooli suvelaager sai läbi

Kõik noored said omale kaela medalid väga tubli soorituse eest laagris, sest kolme päeva jooksul ei olnud ühtegi noort, kes oleks kasvõi korra öenud, et ta ei jõua enam või ei taha. Kõik pidasid Gritšenko sõnul väga hästi vastu. Pigem koguneti peale laagripäeva veel kunstmurule jalgpalli mängima, järve äärde ujuma ja mujale aktiivsel aega veetma. See näitab, et lapsed tahavad liikuda ja on palju vastupidavama, kui me arvata oskame. Lisaks laagris toimunud spordialadele said lapsed väga pikalt mööda Türi linna matkata ja kui esimesel päeval ikka küsiti, et miks me jala liigume ühest linna otsast teise, siis teisel päeval ei küsinud enam keegi. Esimesel päeval said noored kõndida Türi linnas 5 kilomeetrit, teisel päeval lausa 8,7 kilomeetrit ja kolmandal 6,3 kilomeetrit. Seega treeningute vahel läbiti aktiivse puhkusena lausa 20 kilomeetrit.