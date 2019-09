Kassituba tegutseb edasi Paikassi nime all

Virge Piisner selgitas, et pidi muutuse ette võtma olude sunnil ning mõeldes ennekõike päästetud kasside heaolule. «Praeguse seisuga on minu hoole all 68 kassi, neist 32 on kassipojad,» täpsustas ta.

Piisner ütles, et tegemist on nende samade kassidega, kes on viimasel ajal Paidest ja selle lähiümbrusest päästetud. «Paljud neist on juba saanud vajalikku ravi, vaktsineeritud ning steriliseeritud või kastreeritud,» märkis ta.

Virge Piisner ütles, et kuigi kassid on samad, alustas ta ühingulist tegevust praktiliselt nullist. «Olemas on küll avar ja soe kassituba, headelt inimestelt annetustena saadud väike toiduvaru, pesad, tekid ja mänguasjad, kuid uuest nimest tulenevalt on meil ka uus arvelduskonto, kus hetkel haigutab suur ümmargune null,» kurtis ta.

See on praegu Piisnerile ainus murekoht, kus head inimesed saavad aidata. «Raha kulub ennekõike kasside raviks, vaktsineerimiseks, steriliseerimiseks ja kastreerimiseks,» selgitas ta.

Olen seni teinud koostööd Amblas tegutseva Jüripoja loomakliinikuga ning loodan, et meie kassid saavad ka edaspidi sealt tõhusat abi.

Virge Piisneri hoole alla on viimasel ajal sattunud palju raskete vigastustega kasse. Tundub, et tegemist on kodudes elanud kiisudega, kes hülgamise järel otsivad inimestega kontakti ning jäävad sel moel majade juures autode alla. «Kuidas muidu seletada nii mitmeid lömastatud käppade ja puusamurdudega kasse,» rääkis ta.

Mittetulundusühingu nimeks valis Piisner Paikass just seetõttu, et tema tegutsemispiirkond on Paides ning ennekõike ulatab ta abikäe just Paide linnast leitud kassidele. «Samas on paljud hüljatud kassidest inimestega sõbralikud ja väga pailembesed. Seega sobib selline nimi ühingule minu meelest igas mõttes,» selgitas ta.

Piisner lisas, et tema kõrval on tegutsemas mitu toredat vabatahtlikku ning endast märku on andnud ka palju lapsi, kes käivad kassidega aegajalt mängimas. «Alustasin koostööd ka Paide gümnaasiumiga, kus tuli keskkonnapraktika raames mulle appi viis noort,» märkis ta.

Paikassis hoiul olevate kassidega saab lähemalt tutvuda mittetulundusühingu kodulehel paikass.ee ja samanimelisel Facebooki lehel. Annetused on oodatud MTÜ Paikass arvelduskontole EE442200221072289188.