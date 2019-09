Tänavavalgustus võib Järva vallas põleda ka päevasel ajal

Et tänavavalgustuse liinid on suhteliselt pikad ja vanad ning rikete otsimine ning likvideerimine võtab aega, siis võivad tänavavalgustuse pirnid päevasel ajal kohati põleda ka pikemat aega. Aga reeglina on siis tegemist vajalike töödega tänavavalgustuse liinidel, mitte ei põle nad ilmaaegu. Eriti kaabelliinidega tänavavalgustuse liinide puhul on rikete otsimine väga aeganõudev.