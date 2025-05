FOTO Väinjärve saab koerteranna

Koertele mõeldud supluskoht on inimestest veidi eemal, sinna on veetud juba ka liiv. "Jooksvalt paneme üles ka vastava märgi. Samuti jälgime, kuidas koht tööle hakkab. Kui selgub, et lemmikute rand jääb inimestele liiga lähedale, saame seda kaugemale nihutada," rääkis Põvvat.