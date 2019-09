Augustis langes huntide saagiks 24 lammast

Järva maakonna jahinduse spetsialist Uno Treier ütles, et augustis on olnud kuus juhtumit, kus hundid on maha murdnud kokku 24 lammast. «Kui eelmise aastaga võrrelda, siis oli murdmiste poolest kõige tihedam kuu küll oktoober, kuid ka august paistis teiste kuude kõrval välja. Enamasti just sügise saabudes suurenebki murdmiste hulk,» selgitas ta.