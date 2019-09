Järva Teataja fotograaf avab Türil näituse

Dmitri Kotjuh elab Paides ja töötab maakonna ajalehes Järva Teataja. Ta peab oluliseks loodusliku valguse kasutamist, et saada huvitavaid ja originaalseid portreesid ning on alati valmis eksperimenteerima vaatenurkadega, et saada ägedaid, meeeldejäävaid hetki ja püüda ka emotsiooni kaadrisse.