Spordinädal ootab ees

23.-30. septembrini korraldatakse Eestis juba viiendat korda spordinädalat. Selle eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumisharrastuse, spordi- ja tervisealast teadlikkust. Paides on see nädal näiteks autovaba.