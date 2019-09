Kogunemine on Türi linna võimla ees (Kalevi tn 9) ja rattamatkal külastatakse nelja mõisa- Lokuta, Türi-Alliku, Tori ja Särevere. Distantsi pikkuseks on 15 kilomeetrit. Võimalus on külastada ka vaid kolme mõisa ja distantsi veidi lühemaks teha.