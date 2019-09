Türil toimuvad kümnendad koolinoorte tuletõrjespordi mängud

Kuigi kooliaasta alles algas, on juba praegu teada, et mängud tulevad laste- ja noorterohked. Osalejaid on tulemas üle Eesti enamikest maakondadest ning eeldatavasti võtab mängudest osa ligikaudu 550 võistlejat. Parimad selgitatakse 4., 8. ja 11. klasside arvestuses tuletõrje teatejooksus, tuletõrjeolümpial ning mootorpumbaga hargnemises.