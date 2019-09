Väätsal läks kauaoodatud jalgrattatee ehituseks

Väätsa endine vallavanem Lauri Läänemets ütles, et Pika tänava ääres või siis selle läheduses elab suur hulk inimesi. Seetõttu ongi see tänav üha enam kasutatav. «Seda mööda käivad lapsed kooli, rahvamajja ja spordikeskusesse ning sama teed kasutatakse ka Eesti jalgrattamuuseumisse jõudmiseks,» märkis ta.

Läänemetsa ütlust mööda on tegemist ühtlasi ka maanteega, mis tähendab, et liiklustihedus on seal küllaltki suur. Eriti hirmutavalt võivad liiklejatele mõjuda sealt läbi sõitvad veoautod, mis tekitavad teepervel kõndijatest või jalgratturitest lähedalt möödudes tugeva küljetuule. «Ennekõike on Pika tänava äärde jalg- ja jalgrattatee rajamine oluline just ohutuse eesmärgil,» lausus ta.