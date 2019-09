Teatrikohvik pakkus linnarahvale torti

Kohvikupidaja Priit Põder ütles, et vaikselt on nad avatud olnud juba septembrist ja paljud kliendid on koha söömas käimiseks juba ka avastanud, kuid sellist suuremat avapauku pole nad teinud. «Ega ma saa lubada, et hakkame nüüd kohe suure hurraaga tegutsema. Edeneme tasa ja targu,» lausus ta.