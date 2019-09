Elektroonikatööstus meelitas noored suveks tööle

Eesti Elektroonikatööstuse Liidu tegevjuhi Arno Kolgi sõnul pakub tööstusharu noortele arendavat praktikavõimalust väga erinevates valdkondades. “Erinevates elektroonikatööstuse ettevõtetes on võimalus omandada esmaseid praktilisi valdkondlikke kogemusi väga erineva väljaõppega noortel - nii keskkooliõpilastel kui ka tudengitel, kes ülikoolis juba konkreetset eriala õpivad,” rääkis Kolk. “Just järelkasv on see, kes aitab tulevikus arendada Eestis kohapeal nutikaid seadmeid ja maailmamuutvaid lahendusi ning panustada seeläbi Eesti majandusse ja eksporti.”

Mitmeid praktikante võttis suveks tööle Koerus tegutsev elektroonikat ja kaableid tootev Fineltec. Ka sealsed praktikandid kiidavad elektroonikaettevõtte poolt pakutavaid töötingimusi ja -korraldust. “Hindan väga seda, et tööaeg on paindlik. Soovisin Finelteci tulla just seetõttu, et olen aastatega aru saanud, et pikkade 12 tunni pikkuste vahetustega töö ei sobi mulle. Kuna õppisin Tervishoiu Kõrgkoolis, siis oli soov erialasele tööle ka natukene vaheldust teisest valdkonnast leida. Siinne töö ei ole vaimselt ega füüsiliselt raske,” rääkis Beatrice Ernest. “Samuti meeldib mulle Finelteci juures abivalmis ja väga sõbralik kollektiiv - pean seda töökoha puhul väga tähtsaks.”

Noored rõõmustasid, et suvetöö elektroonikatööstuses aitas neil suvevaheaega kasulikult veeta. “Siin liigub aeg väga kiiresti tänu meeldivale töökeskkonnale,” jagas oma mõtteid Finelteci praktikant Rasmus Lilletai, kes õpib Koeru Keskkoolis. Sama meelt oli ka Lisette Endi, kes asus nüüd sügisel tagasi Koeru Keskkooli: “Fineltec andis mulle hea töökogemuse ja võimaluse oma aega planeerida. Kui tavaliselt magaksin ma suvel poole päevani, siis nüüd ärkasin hommikul üles, et tööle minna. Loomulikult on töö vahel väsitav, aga igas asjas on alati ka positiivset - näiteks on mul oma taskuraha ja uued kogemused. Tunnen, et see suvi läks igati korda.”

