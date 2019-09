Kersti Sarapuu valiti Paide aukodanikuks

Linnavolikogule esitatud taotluses on kirjas, et Kersti Sarapuu väärib linna aukodaniku tiitlit, sest peale poliitikas ja ettevõtluses tegutsemise on ta viie lapse ema ja neljakordne vanaema. "Väga kokkuhoidva perena on nad eeskujuks teistelegi," on taotlusest lugeda.

Samuti on esile tõstetud, et eelmisel aastal sai perekond Sarapuu presidendilt kauni kodu tiitli. "Just empaatiavõime, suurepärane suhtlemisoskus, koostöövalmidus, lennukad ideed, jonn ja teotahe on Kersti Sarpuud iseloomustavad sõnad, mis on teda viinud nii kaugele ja kõrgele, kui ta täna on," seisab taotluses.

Taotluses tõstetakse esile, et kodukoha patrioodina on Kersti Sarapuu väga palju panustanud Paide linna arengusse. Tema eestvedamisel ehitati siia E-Piima spordihall, PAIde lasteaed, renoveeriti raekoda, noortekeskus, koole ja lasteaedu.

Kersti Sarapuu alustas oma karjääri Järvamaal 1973. aastal Karinu 8klassilises koolis õpetajana. Neli aastat hiljem sai temast Alliku sovhoosi lastepäevakodu juhataja, kus ta töötas 11 aastat, kuni asus juhtima Paide Sookure lasteaeda.

1994. aastal suundus Sarapuu pangandusse, kus juhtis Virumaa kommertspanga Paide kontorit ja hiljem tõusis Eesti Maapanga regiooni direktoriks.

1998. aastast juhtis ta perettevõtteid AS Kingstor ja AS Neli Kuningat.

Palgalisele poliitikutööle suundus Kersti Sarapuu 2005. aastal, kui linnavolikogu valis ta Paide abilinnapeaks. Seejärel on ta ametis olnud nii Paide linnapea kui Paide linnavolikogu esimehena.

Praegu juhib Kersti Sarapuu riigikogus Keskfraktsiooni.

Süda-Eesti sotsiaalkeskuse juhataja Tiina Larven. FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Tiina Larveni taotluses on kirjas, et 2004. aastal lõi ta mittetulundusühingu Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, et aidata kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste osutamise kaudu Järvamaal.

"Aastate jooksul on Tiina Larveni eestvedamisel head nõu ja tuge saanud sajad järvalased – sh lastevanemad, pikaajalised töötud, noored, tugiteenust saavate perede lapsed, sõltuvusprobleemidega inimesed ning teised. 2012. aastal alustas SESOK koostööd Toidupangaga, et abistada ligi tuhandet Järvamaa peret. Järvamaa Toidupank teeb aktiivset koostööd kohaliku kaubandusettevõttega ning inimesed on lahked annetama. 2018. aastal läks Paide linnavalitsuse alt Tiina ühingule üle Madala Läve Keskus, mis pakub tasuta nõustamist sõltlastele," seisab taotluses. "Võib julgelt öelda, et SESOK on tänaseni ainuke omalaadne keskus Järvamaal, ilma milleta oleks maakonnas väga palju vajalikke teenuseid puudu."

Kurre Ehrnsten. FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Kurt Johan Eduard Ehrnsteni puhul tõsteti esile, et seoses Pizzakioskiga on ta Paide ettevõtluse ja ettevõtlikkuse üks visiitkaarte. "Väikeettevõtjana on ta aluse pannud üle-eestilisele populaarsele toitlustusketile, mille müügikohti on tänaseks 28. Pizzakiosk sai Paidest alguse 2003. aastal. Rahvuselt soomlane on ta Paides tegutsenud juba aastaid ning tunneb end siin koduselt. Pizzakiosk on sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena võtnud eesmärgiks anda ühiskonna arengule omapoolne panus. Kurre toetab pidevalt mitmeid kohalikke ettevõtmisi ning on aktiivne kogukonna küsimustes kaasarääkija.

Ettevõte toetab lastele ja noortele suunatud projekte, mis on seotud eelkõige spordi, hariduse, ettevõtluse või kultuuri valdkonnaga."