Sirloin OÜ toob alanud põdraküttimishooajal turule ainulaadse töötlemisteenuse

"Sirloin OÜ-le on väga oluline pakkuda klientidele kvaliteetset ja paindlikku teenust. Just klientide tagasiside ajendas ajatatud teenust välja töötama," selgitas ettevõtte tegevjuht Lauri Bobrovski.

Põdralaskmishooaeg kestab napp kolm kuud ning tihtipeale tekib klientidel probleem, kuhu kogu lihatoodang korraga ära mahutada. Peale selle, et jõuludeks on lihaisu tükiks ajaks täis söödud, jagatakse toodangut sõpradele, sugulastele ja säilitatakse kodustes sügavkülmkirstudes. Ei ole harvad juhused, kus kliendid on varunud kodudesse kolm-neli sügavkülmkirstu, et toodangut mahutada.