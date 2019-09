Paide matkarajal asuti maailma koristama

Kohalikud olid juba varem täheldanud, et matkaraja ümbrus pole sugugi puhas. Nii otsustati see viga maailmakoristuspäeval üheskoos kõrvaldada.

Maailmakoristus toob täna välja mitukümmend tuhat eestimaalast

Eelmise aastal 15. septembril toimus esimene maailmakoristuspäev, millest võttis eestlaste kutsel osa 18 miljonit inimest 157 riigist. “Meie liikumine kasvab iga päev ja ja ma olen veendunud, et Maailmakoristuspäev 2019 on veelgi suurem ning miljonid inimesed ja organisatsioonid tulevad kokku, et tõsta teadlikkust globaalsest prügiprobleemist ja innustada meid kõiki ühiselt leidma kriisile lahendusi,” ütles Heidi Solba, Let's Do It World president ja võrgustiku juht.

Varajastel hommikutundidel Fidžilt alanud koristusaktsiooni staap on sel aastal Kosovos. Eestis on selle nädala jooksul usinasti oma kodukanti koristanud lapsed mitmesajast koolist ja lasteaiast. Eesti koristuse juht Mart Normet on noorte saadetud piltidest väga liigutatud. “Kui vaatan Facebookis neid värskeid fotosid, siis näen, et uus põlvkond toob endaga täiesti uue käitumise. Prügistamine ja hävitav tarbimine jääb minevikku. See hasart, millega lapsed oma ümbrust puhastavad on nakkav.”