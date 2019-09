Laupa Põhikool osales taas terve kooliga Maailmakoristuspäeval

Loodusainete õpetajad Mairi Anvelt ja Terje Põvvat rõõmustavad, et teavitustöö on vilja kandnud, mida võib täheldada 6. klassi õpilaste lausetest: „Lõbusad leiud, naljakas ja hea seltskond. Kurb ainult, et inimesed ei mõtle loodusele ega loomadele, kellele prügi ohtlik on.“, „Kurb kui palju prügi on looduses: luud ja koljud, vanad ravimid, õlikanister, tärpentiinisalv, hommikumantel – veider. Lahe oli koos.“