Türi aukodanikuks valiti Alfons Jakobson

Eriaegadel on kapten Jakobson juhtinud Kaitseliidu Türi rühma ja Kaitseliidu Türi II rühma tegevust. Ta on kuulunud Kaitseliidu Türi üksikkompanii juhatusse, olles aktiivne kaasrääkija üksikkompanii tegevustes. Alfons Jakobson on olnud isamaaliku mehena pikka aega Türi kaitseliitlastele õppekäikude korraldaja Eesti ajaloolistesse paikadesse. Täna, kui korraldajadeks on uus põlvkond, siis ajaloohuvilisena on ta alati osaleja, toetades nii nõu kui jõuga. Kapten Jakobson on alati osaleja Eestile oluliste tähtpäevade tähistamisel Türil.