Nädalavahetus tuleb vihmane ja tuuline

Reedel jõuab Põhjamerelt madalrõhuala idaserv meieni. Edasi saabuvad lääne- ja edelavoolus Atlandilt madalrõhkkonnad, mis jäävad Läänemeremaade kohale toppama, sest nende edasist kiiret liikumist itta takistab Venemaa stoiline kõrgrõhuala. Lähiaja ilm on valdavalt sajune ja tuuline.

Laupäeval taandub kõrgrõhkkond Venemaa poole, aga selle lääneserv hoiab öö ja ennelõuna veel sajuta. Samal ajal läheneb merelt madalrõhulohk ja sellega seotud vihm jõuab pärastlõunaks Edela-Eestisse. Kagutuul tugevneb ja pärastlõunal ulatuvad tuuleiilid saartel ja läänerannikul 15, lühiajaliselt 17 m/s, õhtul pöördub tuul saartel edelasse. Õhutemperatuur on öösel 2..6, Kagu-Eestis pole välistatud 0°C, rannikul on kuni 12°C, päeval 12..15°C.

Pühapäeval ulatub Põhjamerelt "kahepealine" madalrõhuvöönd Soome, haarates enda mõjuvälja ka Baltimaad. Öö on sajune, ennelõunal on vihmahood nõrgemad, päeval uuesti tihedamad ja tugevamad. Mõõduka tugevusega tuul pöördub päevaks kõikjal kagust edelasse, rannikul ulatuvad puhangud 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 7..12, päeval 12..15°C.