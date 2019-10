Üle veerandi Eesti inimestest ei usu, et nad jäävad kunagi pensionile

Pessimistlikumad on nooremad, mehed ja vene emakeelega inimesed. 17–36-aastastest 35% ei usu, et nad jäävad kunagi pensionile. Seevastu vanemas vanusegrupis, 37–60-aastaste seas, on see näitaja 23%. Meestest ei usu pensionile jäämist 29% ja naistest 22%. Vene emakeelega inimestest ei usu pensionile jäämist 35% ja eesti emakeelega inimestest 24%.

Neist, kes usuvad, et nad jäävad pensionile, arvab 33%, et see toimub pärast 70-aastaseks saamist ehk ligi seitse aastat pärast praegust ametlikku pensioniiga; 13% arvab, et nad jäävad pensionile vanusevahemikus 66–69 aastat.

„Neid tulemusi võib tõlgendada mitmeti. Ilmselt on neid, kes ise ei plaani või ei soovi pensionile jääda, kuid vastanute seas on suure tõenäosusega ka inimesi, kes arvavad, et pensioniiga võib tulevikus tõusta nii palju, et nad lihtsalt ei ela piisavalt kaua,“ kommenteeris uuringu läbi viinud Luminor Pensions Estonia juhatuse liige Martin Rajasalu.

Uuringu andmetel peavad väga vähesed Eesti inimesed siinset pensionisüsteemi õiglaseks. Sellise väitega nõustub vaid 7% vastanutest. Ning vaid 3% arvab, et Eesti pensionisüsteem katab nende pensionipõlve vajadused. Võrreldes kahe aasta taguse elanikkonna uuringuga on need näitajad siiski mõnevõrra paranenud: tollal tundis 2% rahvastikust, et pensionisüsteem on õiglane ja katab pensionipõlve vajadused.