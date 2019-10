Aravete päästja käis Ukrainas veoautosid sikutamas

„Ma esialgu küll ei tahtnud võistlema minna, sest võtsin kuu peale viimast võistlust vabaks. Tundsin üleväsimust ja lihtsalt puhkasin. Ei valmistunud ega treeninud Ukraina võistluseks üldse, tegin lihtsalt aeroobset treeningut ja raviharjutusi,“ avaldas ta. „ Et vaatasin punktitabelit, siis ikkagi otsustasin ära käia. Et mingisugused punktid juurde saada ja ehk siis on ka suurem võimalus ka meistrite liiga finaaletapile pääseda. Enne finaali on jäänud veel üks võistlus, sinna ma kutset ei saanud, samas mõned lähimad ohustajad said, seega iga punkt on tähtis.“

Autode tõmbevõistlusel tuli kolme erineva autoga sooritada kolm erinevat tõmmet. Esimene oli rakmetega enda järgi vedamine, teine istudes köiega enda poole tõmbamine ja kolmas rakmetega vedamine, endal köis ees, millest tõmmata. „Loosiga oli ebaõnne, pidin esimesena minema,“ nentis Remlik. „uto oli pikalt kohapeal seisnud, siis ikka ju õhud maas, õlid külmad ja tavaliselt nii ongi, et ole kui tugev tahes aga esimesena minnes sealt head tulemust ei tule. Nii oli ka minul, et esimesed kümme sekundit rapsisin lihtsalt seal köie otsas nagu kutsikas rihma otsas, kuni järsku käis mingi jõnks ära ja siis hakkas liikuma. Aeg oli tagumise otsa oma.“

Siiski nentis Marko Remlik, et seal oli teisi võistlejaid, kes ei saanudki minema. „Teise tõmbega ehk siis istudes enda poole köiega, sain jälle etteotsa tagasi. Kolmanda, rakmete ja köiega tõmbes tuli selline keskpärane tulemus, kuigi arvasin, et olen kindlasti seal ka eesotsas, sest nii nagu istudes enda poole tõmbega, oli ka seal võimalus käega tõmmata, mis annab kergematele meestele ka võimaluse,“ selgitas ta. „Et kõik tõmbed olid korralikult ülemäge ja autot rasked, siis viimase tõmbe jõudsid lõpuni teha ainult kolm meest, kes ühtlasi ka kõige pikemad ja raskemad, kuni 180kilosed, mis annab sel alal suure eelise.“

„Kõrvalt vaadates on näha, kuidas need mehed käsi ei pea kasutamagi vaid lihtsalt kehapikkuse ja raskuskeskme ära kasutamisega vajutavad auto liikuma, samas kui mina oma 145kg praktiliselt kasutan kõige rohkem just käsi,“ jätkas ta. „See väsitab kaks korda kiiremini ära kui pead kogu keha umbes minut aega maksimaalselt kasutama.“

Võistluse lõppkokkuvõttes sai Marko Remlik 13 mehe seas kaheksanda koha. „Ukrainas oli nagu ümberpööratud järjestus. Need, kes me tavaliselt oleme eesotsas, olime nüüd järjest kõik taga ja vastupidi,“ sõnas ta. „Hea meel oli vähemalt selle üle, et minu põhirivaalid jäid minust tahapoole Sain mõned olulised punktid juurde ja nüüd lihtsalt tuleb oodata oktoobris toimuva võistluse tulemusi, et siis aimu saada kuidas ja mis edasi. Senikaua teen trenni nagu läheks kindlalt finaali.“