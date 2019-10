Õppivad emad võtsid kooli lastehoiu avasüli vastu

Täiskasvanute keskkoolis projekti koordinaatori ja õpinõustajana töötav Ene Taurus kinnitas, et nende koolis on loodud kõik tingimused töö või pere kõrvalt põhi- või keskhariduse omandamiseks.

Kooli võib tulla koos lapsega. Neile on mõeldud hoidjaga tasuta väikelastetuba.

Lastehoid on Tauruse sõnul andnud vanematele rahuliku meele ja aidanud keskenduda õppetööle. „Väikese lapse kõrvalt kooliteed jätkata on keeruline, sest kui lapsel ei ole lasteaiakohta, kasutatakse tavaliselt vanavanemate või hoidjate abi. Kui aga abistajat võtta ei ole, ei näegi ema võimalust haridusteed jätkata,“ nentis ta.

Väikese Amilia (1a 4k) ema Karina Juht õpib IX klassis ning tunnistab, et ei kujutaks ettegi, kuidas ta saaks ilma lastehoiuta koolis käia ning on selle võimaluse eest väga tänulik. “Minu arvates on see supervõimalus emadele, kel ei ole lapsele hoidjat, aga õppida tahaks. Meie kooli lastehoiu hoidja on väga tore ja minu laps on seal väga rahul,” sõnas ta.

Sel aastal on lastehoid eriti populaarne X klassi õppurite seas. X klassis õppiv Anne-Mai Pert toob lastehoidu tütart Mirtelit (1a). “Valisingi kooli lastehoiu võimaluse tõttu. Juba peale esimest päeva oli tunda, et hoidja teeb südamega tööd. Saan terve päeva õppimisele pühenduda, ilma et peaksin lapse pärast muretsema. Tean, et ta on hästi hoitud,” rääkis ta.

Ka Anne-Mai klassiõde Piret Roo tunneb kergendust, et tema tütar Lisandra (1a 6k) on hoitud. Turvatunne laseb emal koolipäevale keskenduda. Kertu Aruvel märgib aga, et saab oma poja Hugo-Mattiase (2a 5k) alati rõõmsameelsena lastehoiust tagasi. „Lapse emotsioonid on olenemata pikast päevast positiivsed,“ kinnitas ta.

Kasvataja Sirje Kirspuu tunneb alanud kooliaasta üle suurt rõõmu. „Tore on näha, et noored emad tulevad kooli ning kasutavad lastehoidu. Esimene kuu oli lastehoius harjumiseks ning korraga neli väikest väsitas ikka päris ära, aga õhtuks olid endalgi hea meel, et olen saanud emadele kasulik olla,“ on Kirspuu rahul.

Paide täiskasvanute keskkooli direktor Anneli Suits tunneb heameelt kõigi nende isade ja emade üle, kes on lõputunnistuseni jõudes kasutanud ka lastehoiuteenust. „Paljud neist on jätkanud õpinguid ka kõrgkoolis. Paide Täiskasvanute Keskkoolis on head õpetajad ja toetav õhkkond ning kes vähegi tahab, suudab nii töö kui ka pere kõrvalt hariduse omandada.“