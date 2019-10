Luuletaja tulevaselt mälestusmärgilt kergitati saladuseloori

Tellijale

Mälestusmärgi püstitamise korraldustoimkonna liige Aldo Tamm on Järva Teatajale selgitanud, et Koeru haridus- ja kultuuriseltsi ning Koeru raamatuklubi Vaimuvalgus liikmed on juba rohkem kui aasta arutanud, et luuletaja Kalju Lepiku ees tuleks auvõlg tasuda ja teda sünnikohas vääriliselt meenutada. «Kuna järgmisel aastal möödub sada aastat Kalju Lepiku sünnist, siis tundus igati õige just sünniaastapäeval avada Koeru mõisapargis talle mälestusmärk,» on ta öelnud.