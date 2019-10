Selgus, kes saavad tänavu Türi valla kuld- ja hõbemärgid

Kuldmärgi saavad Valdo Praost, Eha Pehk ja Maarika Jäätma.

Valdo Praust on eesti küberneetik ja Eesti mõisate uurija. Praust on tegelenud andmeturbega ja on muu hulgas Eesti digiallkirja, digiasjaajamise ning rahvusliku infoturbestandardi ISKE üks loojaid. Ta on uurinud Eesti mõisate ajalugu ja kirjutanud nendest mitmeid raamatuid. Samuti uurib ta Eesti maanteede ja teedevõrgu ajalugu. Praustil on vanaaegsete jalgrataste kollektsioon ning ta on Väätsal asuva MTÜ Eesti Jalgrattamuuseumi asutaja, eestvedaja ning toonud muuseumi pidamise kaudu palju tuntust Türi vallale.

Eha Pehk on aktiivne eakate liikumise eestvedaja Türi vallas. 2018. aastal avati Türil Eha eestvedamisel eakate tegevuskeskus, mis on saanud eakate seas väga populaarseks. Regulaarselt toimuvad keskuses kokkusaamised, kohtumised külalistega, erinevad töötoad ja tegevused ning osalejate ring aina laieneb. Klubi "Ehavalgus" juhatuse ettepanekul võttis Eha vedada klubi igakuise tegevuse. Osavõtt eakate klubis on laienenud üle valla, klubiõhtud on sisukad ja meeleolukad. Türi valla rõõmud ja mured on Eha südameasjad. Juristina pakub Eha eakatele võimalust saada tasuta õigusalast abi.

Maarika Jäätma on vibutreener Türi Spordikoolis ja Türi Vibukoolis, mille asutaja ta on. Alates 2010. aastast on tänu Maarikale vibusport saanud Eestis ja maailmas uue taseme. Maarika lõpetas küll ise sportlasena võistlemise, kuid temast sai väga edukas treener. Tema kasvandikud toovad järjest rohkem medaleid Eesti meistrivõistlustelt ja maailmas tuntakse eestlasi kui vibuspordi tippe. Üha rohkem on meedia kajastanud vibusporti ja sellega ka meie Türi valda. Kui seni teadsid kõik Järvakandit, kui nii nimetatud vibupealinna, siis täna võib julgelt öelda, et vibupealinna tiitli on omale võitnud Türi ja seda suuresti tänu Maarika Jäätmale.

Hõbemärgi saavad neli inimest: Hannah Kaljur, Maria Palling, Oliver Veimer ja Robin Jäätma. Hõbemärk anti kiituse, kuld- ja hõbemedaliga kooli lõpetanud noortele, kes lisaks väga headele õpitulemustele on hästi osalenud maakondlikel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel ning tegutsenud aktiivselt ka koolivälises tegevuses.