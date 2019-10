Intriig sai kohe alguse, kui lõpp-protokollis olid 7 võistkonda 6 punkti sees ja ega teisedki kaugele maha jäänud ehk tabel on ülitihe ja iga kohapunkt on suur väärtus. See annab sarjale ainult atraktiivsust juurde. Mängu võitis kindlalt taas Pub Krahv Dracula Türilt.