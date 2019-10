Köisi kandi rahvast käib kummitamas karvutu hunt

Järva vallas Köisi ja Müüsleri kandis on kohalikud inimesed silmanud majade ümber luusimas karvutut hunti, kes ei pelga sisse põigata isegi hoovidesse. Kui esialgu ei saanud inimesed aru, kas loom on koer või hunt, siis nüüd on nii jahimehed kui ka keskkonnagentuuri spetsialist kinnitanud, et ta on siiski metsaasukas.