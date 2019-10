Järvamaa mängumajade tootja osaleb Tartus ehitus- ja sisustusmessil

Messil tutvustatakse ehitus- ja sisustusmaailma uusi suundi, tooteid ja teenuseid. A-paviljonis on esindatud ehitusvaldkond ehk rõhku on pandud hoonetele ja ehitistele. „Esindatud on kütte- ja ventilatsiooniseadmed, soojustusmaterjalid, fassaadi- ja katusekatted,“ tutvustas Urbel ning lisas, et uue suunana on esindatud ka ehitustarkvara ning koolitused. B-paviljonis on esindatud kõik see, mis jääb hoovi – aiad, välisaunad, ja terrassid. C-paviljon on suunatud interjööri teemadele, kus on valikus erinevad valgustid, tekstiilid, aknakatted, mööbel, disain- ja sisustuselemendid. Messi eksponentide seas on palju ettevõtteid, kes osalevad juba mitmendat aastat, kuid ka turul uusi tegijaid.