Paides tunnustati õppijasõbralikke tööandjaid

Hindamiskomisjoni liikme ja Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõuniku Anneli Entsoni sõnul paistis Circle K konkursil silma ettevõttesisese mitmetasandiline koolitusprogrammiga. Töötajatele pakutakse koolitusi nii sisse elamiseks, igapäevatöös edenemiseks kui ka karjääriarenguks. Õppimiseks on eraldatud teatud osa töötundidest, mis tähendab, et õppimine toimub töö käigus. Ettevõttes toimivad edukalt tulevase juhi programm ning supervisiooni programm, mis tagavad motiveeritud ja oskusliku järelkasvu. Lisaks toetatakse ka töötaja kõrghariduse omandamist, pakkudes õpingute ajaks stipendiumit.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa sõnul on elukestev õpe aina enam tööandjate missiooniks saamas. “Töö ja õppimine peavad käima käsikäes, et mitte avastada end ühel hetkel tööturul üleliigsena. “Ka tööandjad peavad mõistma, et parimate oskuste ja teadmistega töötajad ei tule otse koolipingist, vaid ikka ise neid arenemisel ja õppimisel toetades.” Laidmets lisas, et täiskasvanute koolituse seadus sätestab küll minimaalsed nõuded tööandjale, kuid oluline on tunnistada neid, kes teevad töötajate arengu toetamisel lisapingutusi.