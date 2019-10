Türi eakate päevakeskuse ja klubi Ehavalgus eestvedaja Eha Pehk teab hästi, et kõige hullem, mis eaka inimesega saab juhtuda, on omaette hoidmine ja sellest tulenev üksildus. See kustutab kiiresti elutahte. Teiste omaealistega koos aega veetes on väljateenitud vanaduspuhkus palju helgem.