Türil õpetatakse koolilastele digioskusi

1. novembril kl 13 on Türi põhikoolis näiteks "Järvamaa digioskaja 2019" võistlus. See on õpilasvõistlus, kus osalevad kolmeliikmelised võistkonnad II ja III kooliastmest. Õpilastel on lahendada töölehe põhjal erinevaid digi- ja robootika-alaseid ülesandeid (eelnevad oskused ei ole vajalikud). Lisainfo!