Notaribürood kutsuvad täna tasuta konsultatsioonidele

Lõviosa notarite igapäevatööst puudutab just kinnisvara, ettevõtlust, abikaasade varasuhteid ning ka pärimist - need on teemad, millega mingil hetkel oma elus puutuvad kokku kõik inimesed. „Näiteks möödunud aastal moodustasid, kinnisvara, abikaasade varasuhteid ning pärimist puudutavad toimingud umbkaudu kolmandiku kõigist notaritoimingutest. Seega on selge, et just need küsimused on inimeste jaoks olulised ning avatud uste päev on hea võimalus saada vastuseid kinnisvaratehingute teemadel või teha esimene samm kasvõi testamendi tegemiseks,“ ütles Notarite Koja esimees Merle Saar-Johanson.