Paide politseimaja teeninduspunkt on täna erandkorras suletud

Lääne prefektuuri juhtivklienditeenindaja Annika Pärna ütles, et prefektuuri teenindused on 31. oktoobril suletud seoses koolitusega. „Soovime, oma klientidele pakkuda parimat ja professionaalset teenindust. Seetõttu viime ametnikele regulaarselt läbi koolitusi, et nad oskaksid nende poole pöörduvate inimeste muresid parimal võimalikul viisil lahendada,“ märkis ta.