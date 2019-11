Tellijale

Valgma külaseltsi juhatusse kuuluv Tuuli Klementa andis teada, et Valgma külaselts pidas oma kolmandat sünnipäeva ja seda traditsioonilise sügispeoga. "Sissejuhatuseks võeti tegus aasta kokku, sest tähistada on paljut - ühised tegemised on toonud rõõmu ja võidetud Paide kaasava eelarve konkurss lisab Valgma küla tegemistele veelgi tegutsemisindu juurde, saavad ju varsti Paide külalised lausa jalgsi meile külla tulla."

Õhtu austuseks toimusid töötoad, lastele meisterdamisnurk Piret Hansmani juhendusel ja veini valmistamise koolitus Sulev Lindi õpetuste järgi. Klementa ütles, et koduveini teema oli sügispeole valitud just selle tõttu, et mitmes talus on kodumaised veinid uus ja põnev hobi, Hindreku talus avati suvel Eesti veini kamber ning Uue-Kulli talus on lausa viinamarjaistandus.