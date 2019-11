Paide linna arhitektuuriasja ajavad nüüdsest Elo Kiivet ja Gerli Reiman

Elo Kiivet on Eesti Kunstiakadeemia lõpetanud arhitekt ja urbanist, kelle peamised huvid on avalik ruum ja ruumiharidus. Elo on töötanud mitmes arhitektuuribüroos, Tartu Linnavalitsuses, lektorina Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja kultuurilehe Sirp arhitektuuritoimetajana. Õpetanud nii Tartu Kõrgemas Kunstikoolis, Arhitektuurikoolis, Tallinna Kunstigümnaasiumis, Eesti Kunstiakadeemias kui ka Tallinna Ülikoolis. Alates