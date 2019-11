Järvamaa sugemetega bändilt ilmus kiusamisvastane lugu

„Meil kõigil on elus keegi, kes on kas ise läbi elanud või kõrvalt näinud vaimset või füüsilist kiusamist. Suurteks probleemideks on koolikiusamine, küberkius, koduvägivald nii vaimsel kui ka füüsilisel kujul ning ka näiteks noa selga löömine äripartnerite või sõprade poolt. Väga raske on aga sellest mustast august välja tulla, kui tunned end võimetuna ja sul pole kellegi poole pöörduda. Selle looga üritamegi näidata, et tegelikult on võimalik sellest välja tulla. Ja elus võib saabuda hetk, kus suudad oma kiusajale vastu astuda ja talle tõestada, et ka sina oled keegi ja väärid paremat. Te ei kujuta ette kui hea tunne see on, kui oled sisemiselt lõpuks piisavalt tugev, et välja öelda: „Kes oled sa, et minuga nii käitud?“ või „Kes oled sa, et minult pärast kõike seda veel midagi nõuad?“. Nii enda kui ka nõrgemate eest seismine on tähtis ja seda ei tohi unustada“, kommenteerib The Soundi laulja, Steven Kopliste.