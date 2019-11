Järvamaa laste jõulusoovid ootavad täitmist

Taaskord on lähenemas aeg, mil laste südamed põksuvad üha tugevamini saabuvate pühade ja jõuluvana kingikoti ootuses. Kuid meie hulgas on ka neid lapsi, kel ühel või teisel põhjusel soovitud kink võib unistuseks jäädagi. Just nende laste silmadesse rõõmu toomiseks on Maxima ja Eesti Lasterikaste Perede Liit kogunud üle Eesti kokku 1905 lapse kingisoovid, mille täitmises saab kaasa lüüa igaüks. Türil ja Paides ootavad täitmist 40 lapse jõulusoovid.