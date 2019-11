Vaata kuidas Jõekalda ja Margna Säreveres põllutööd õpivad!

Kirjandus- ja filmiklassikaks saanud Suvest teame, et krutskimees Joosep Tootsil rassis Venemaal mõisavalitsejana, Raja Teele kiitis, et kodumaal läheb ikka vaja haritud põllumehi ning Jorh Adniel Kiir võttis preili tögamisel ette ebaõnnestunud reisi Peipsi taha, et õppida põllu-wirtschafti.